Martin Müürsepa Viimane Lahing täidab laste unistusi

Õhtu peakangelane Martin Müürsepp tõdes, et Eestis on sadu lapsi ja nende peresid, kel tuleb oma tervise tõttu pidada igapäevaselt lahinguid, mistõttu väärivad nad tunnustust ning tuge. „Eesolev mäng endiste mängukaaslastega saab olema minu ühe unistuse täitumine. Soovime seejuures ühiselt anda oma panuse toredate elamuste pakkumiseks lastele, kes seda vajavad,“ toonitas Müürsepp.

Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi sõnas, et heategevusfondil on au olla koostööpartner Eesti tuntuima korvpalluri viimasel mängul. „Martin Müürsepp on enda karjääri jooksul tõestanud, et unistused võivad tõepoolest täituda. Mul on hea meel, et saame koostöös tema, maailma tuntuimate korvpallurite ning pealtvaatajatega aidata peresid üle Eesti,“ ütles Gabor-Mägi.

Martin Müürsepp on Eesti läbi aegade üks kõige edukaim korvpallur, kes jõudis Andres Sõbra trennidest unistuste korvpalliliigasse NBAsse aastatel 1996-1998. Müürsepp võtab ette oma "Viimase Lahingu" korvpalliväljakul 26. septembril 2019 aastal Saku Suurhallis. Eestisse toob mees korvpallurid, kellega koos on ta oma karjääri jooksul mänginud seitsmes eri riigis. Piletid „Viimasele lahingule“ on saadaval Piletilevis.

Minu Unistuste Päev on 2011. aastal loodud vabatahtlike tegevusel ning toetajate rahastusel baseeruv organisatsioon, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et tuua nende ja nende lähedaste ellu rohkem rõõmu ja sära.