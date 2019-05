Märt Rosenthal heideti meeskonnast välja korduva distsipliini rikkumise tõttu

Pressiteates põhjendati lahkuminekut nägemuste erinevusega tippsportlaseks kasvamisel, ent kuluaaridest on Delfini jõudnud otsesed vihjed, et tegelikkuses sai klubil ja treeneritel Rosenthali ebaspordimehelikust käitumisest villand.

Korduvad distsipliini rikkumised ei andnud enam võimalust koostöö jätkamiseks. Pressiteade tuli ilus, aga sisu on hoopis midagi muud.

Üks taak on Rosenthali pea kohal veel. Ta on arvatud Eesti U20 korvpallikoondise kandidaatide hulka ja õige pea hakatakse otsustama, keda valikusse jätta. Võimalik, et Rosenthalile antakse võimalus end rehabiliteerida, aga välistada ei saa ka sootuks teistpidist asjade käiku.