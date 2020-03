Maik-Kalev Kotsari suurim fänn on tema isa

47-aastase ja 197 cm pikkuse Egoni spordiarmastus pärineb kooliajast ning on püsinud tugevana praeguseni, kuna mees lööb aktiivselt korvpallurina kaasa nii omavanuste hulgas kui ka rahvaliiga tasemel oluliselt noorematele kohta kätte näidates.

Pärast seda, kui Maik-Kalev Kotsar 2018. aasta suvel Eesti meestekoondises debüüdi tegi, on Egonil olnud töö juures olukordi, kus kliendid viitavad talle kui Maik-Kalevi isale. Poeg on kuulsam kui isa. Egon kinnitab naerdes, et see on ainult positiivne. Kindel on, et taoline olukord aja jooksul veel vaid süveneb ning rahuloleval isal pole selle vastu mitte kõige vähematki.

Lisaks koondise kodumängudel Maik-Kalevile kaasaelamise on kogu perega läbi elatud ka üks tõsine seiklus, kui 2018. aasta septembris võeti ette umbes 5000 km pikkune bussireis. "Eesti mängis eelmises tsüklis võõrsil valikmängu Serbiaga ja võtsime selleks puhuks väikese bussi, panime kogu pere peale ja sõitsime kohapeale vaatama. Sinna põrutasime ühe jutiga, et mängule jõuda. Umbes 30 tundi. See oli päris omapärane kogemus," muigab Egon.

Isal tõmbab enda sõnul tribüünil pulsi päris korralikult üles, kui poeg väljakul jooksmas on. Huvitava faktina koorub vestlusest välja, et kui paljud mängijad ebaõnnestunud esituse järel tavaliselt neist kirjutatud meediakajastusi ei loe, siis Egon vaatab Maik-Kalevi kohta kirja pandu üle, sealhulgas ka kriitilised kommentaarid. "Sellel tasemel on teatav kriitika õigustatud ja mina meediakajastustest probleeme ei tee," sõnab Egon Kotsar.

