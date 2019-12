Maik-Kalev Kotsari peatreener eestlase ümbersünnist: ma ei saaks tema üle enam õnnelikum olla

22-aastasel Kotsaril on South Carolina ridades käsil neljas ülikooliaasta ning mees on teinud meeskonnas tõelise ümbersünni.

Kolmandal ülikooliaastal tegi eestlane ootamatult sammu tagasi - nii tema statistika kui lõpuks ka mänguaeg olid võrreldes eelmise hooajaga negatiivses trendis. Seni kindla põhimehe rolli täitnud eestlane vajus pingile. "Eelmisel aastal oli hetki, kus mõtlesin, et ei tea, kuidas Kotsarit aidata," rääkis peatreener Frank Martin portaalile ESPN. "Ta mängis kaitses hästi, aga vajus rünnakul ära."

Nüüdseks on Kotsar tõusnud suurepärasesse hoogu ning on juba viies mängus järjest jõudnud kahekohalise punktiarvuni. Viimatises 74:65 võidumängus George Washington Colonialsi vastu kerkis eestlane võistkonna parimaks, tuues 17 punkti (kahesed 8/9) ja korjates 9 lauapalli.

ESPN kirjeldab Kotsarit, kui mängijat, kes vaatamata 211-sentimeetrisele pikkusele eelistab korvi alt visata, mitte pealt panna. Tänavu on ta aga juba kaks korda pealt pannud, millest teine juhtus kohtumises Colonialsi vastu.

"Seeniormängijana tunnen, et pean igal õhtul meeskonnale toeks olema," rääkis Kotsar. "Tunnen ennast üha enesekindlamalt ja kaaslased aitavad mind sellega. Kui ma viske mööda panen, on nad kohe mind toetamas."

"Me vaatame Maiki ja näeme temas liidrit, seda nii väljakul kui riietusruumis," sõnas Jair Bolden, kes panustas võitu 12 silma. "Kui ta mängib hästi, paneb see kogu meeskonna samas rütmis tööle. Annaksin tema pealtpanekule hindeks 8. Ta suudaks isegi paremini."

"Ma ei saakski tema üle enam õnnelikum olla," jätkas peatreener Martin. "Tahan, et ta jätkaks agressiivselt. Me vajame Kotsarit. Meil on vaja, et ta jätkaks seda, mida ta on siiamaani teinud."