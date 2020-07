Maik-Kalev Kotsar soovib jätkata karjääri Euroopas: NBA draft lükati liiga kaugele

Kotsar käis märtsis õlaoperatsioonil ning 24.-26. juulil Tallinnas toimuval Balti keti karikaturniiril Eesti koondist veel aidata ei saa.

"Õlg on heas seisus ja kõik liigub plaanipäraselt. Kui hästi läheb, siis loodetavasti saan augustis juba täielikult palliplatsil treenida," kinnitas keskmängija ERR-ile. "Selles mõttes on kõik hästi, et vasaku õlaga sai kõik juba läbi tehtud, on täpselt teada, et mida, kui kaua ja mismoodi on vaja teha."

"Hetkel otsin Euroopast klubi, kuna NBA draft läks natuke liiga kaugele minu soovimise järgi. Draft toimub siis oktoobris ja selleks ajaks on Euroopas kõik alanud. Kui võtaks selle riski, et drafti minna ja ei osutu valituks, siis on Euroopas raskem tööd leida," kinnitas Kotsar, et tema karjäär jätkub siinpool ookeani.

Esimeseks profihooajaks soovis Kotsar leida klubi, kus saab võimalikult palju mänguaega ja ennast tõestada. Kui Itaalia meedia info kohaselt on Kotsar sõlminud lepingu Saksamaa meistriliigas oleva Hamburgiga, siis 2.11 pikk keskmängija ise seda praegu ei kinnita.