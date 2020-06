Maik-Kalev Kotsar aitas South Carolina kossumeestel purustada ühe kooli rekordi

Teatavasti on USA kolledžikorvpallis väga oluline roll ka õppimisel ning hindeid peab hoidma korras, et korvpalliväljakule üldse pääseda. South Carolina meeskorvpallurid tegid 2020. aasta sügissemestril ajalugu, kui said keskmiseks hindeks 3,349. See on kooli korvpallitiimi ajaloos kõige kõrgem semestri keskmine hinne, kirjutas Korvpall24.ee.

23-aastane ja 211 cm pikkune Kotsar oli üks oluline tegija selles, et rekord purustati, kuna valiti tänavu South Carolina ülikooli aasta parimaks õpilassportlaseks.

