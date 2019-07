Luuletamisega kätt proovinud Sten Olmre naaseb tippkorvpalli

"Vastab tõele, Sten Olmre on taas meistriliigas ning pallib sügisest TalTechi meeskonnas. Tagamängija positsioonil jätkab ka Sander Viilup, kel algab meiega juba neljas hooaeg.

Meie peatreeneri (Gert Kullamäe - toim.) sõnul on tal tohutult hea meel, et Sten on tagasi korvpalli juures. Nii temalt kui Sanderilt ootab ta eelkõige aktiivset ja resultatiivset mängu," seisis TalTechi võistkonna Facebooki lehelt.

24-aastase ja 192 cm pikkune tagamängija on viimastel aastatel välja andnud mitu luulekogu ja mõned kuud tagasi proovis ta kätt mentorlusteenuse pakkumisega.

Statistliselt oli Olmre edukaim hooaeg 2016/2017, kui ta viskas toona TTÜ KK nime kandnud võistkonna eest Eesti liigas keskmiselt 15,68 punkti, võttis 5 lauapalli ja andis 4,1 resultatiivset söötu. Lisaks tehnikaülikooli tiimile on ta mänginud ka Pärnus ja Kalev/Cramos.