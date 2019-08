Lugejakiri teab, miks peatreener alkoholi tarbis: "Jõin noorte eest kogu alkoholi ära, sellest ka head tulemused"

Sel suvel Eesti U(mbes)18 korvpallikoondist juhendanud Indrek Visnapuu avaldas meediale läkituse, kus vabandas kogu korvpalliüldsuse, avalikkuse ja tulihingeliste korvpallifännide ees alkoholitarvitamise pärast koondise juures. Siiski leiab mees, et tänu sellele ei pääsenud kossupoisid ise alkoholi manustama ja keskendusid rohkem korvpallile.

„Mulle ei meeldi, et asi nii suureks läks, sest laias laastus see turniiri ei mõjutanud. Esimese mängu võitsime ju 30 punktiga. Teise vist juba 60 punktiga … Kolmanda mängu skoori kahjuks enam ei mäleta … ju ta mingi 90 punktiline võit oli – ühesõnaga kui hotellis ärkasin, oli mul ilge kobakas karikas süles,“ kommenteeris koondise peatreener ise.

„Siis oli kohe selge, et noorte eest alksi ise ära joomine aitas….või noh see, et poisid järgisid täpselt mu treeningkava ja mängujoonist … selge see, et tekkisid teatud pinged ja konfliktid – noortel veri ju keeb. Aga ega mina neil isa pole, kelle sõna nad kuulavad ja seetõttu peab kasutama mitte nii tavalisi treeningmeetodeid,“ märkis peatreener.

