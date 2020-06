Legendaarne Tarvo Villomann: spordireportaažide üldine tase on kõvasti tõusnud

Töö on oluliselt muutunud. Juba tehnika on hoopis teine, näiteks korduste aparaate algusaegadel polnud. Režissööri töö on muutunud raskemaks, sest tuleb kogu aeg olla valmis kaamerate vahetamisega, samal ajal panna kordused ja siis uuesti üle minna. Alguses oli neli kaamerat või kohati isegi kolm. Nüüd on viis kaamerat, pluss veel kõik muu sinna juurde. Tiitreid tuleb panna ja ära võtta ning statistilisi näitajaid ekraanile lasta.

Kui palju te spordihuvilisena jälgite televiisorist spordiülekandeid ja kui palju Te endise kommentaatorina hindate teiste spordikommentaatorite tööd?

Eks ma endamisi ikka hindan, aga ma ei taha hakata kedagi esile tooma või maha laitma. Sporti vaatan aga nii palju, kui naine lubab (Naerab.).

Kui palju tavaliselt lubatakse?

(Naerdes.) Ta ikka üldiselt lubab.

Telepilti spordivõistlustelt toodetakse tänapäeval kordades rohkem kui vanasti. Kuidas on üldine spordikommentaatorite tase Eestis aastatega muutunud?

On väga häid kommentaatoreid ja on ka neid, keda ma eriti kuulata ei tahaks. Üldine tase on kõvasti tõusnud, sest praegu on reportaaži tehes väga palju materjali kasutada. Sportlaste kohta võib rääkida kogu eluloo ära ning olemas on kõikvõimalikud statistilised andmed. Midagi iseenesest ei tule ja olen vaadanud, et mõned mehed on ikka väga kõvasti tööd teinud ja seda muud materjali on vaat liigagi palju ning see hakkab juba segama.

