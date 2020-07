Leedu korvpallikoondise peatreener: tegime Eestile kingituse

"Ainus hea asi on, et tegime Eestile tähtpäeva puhul ilusa kingituse. Me ei tahtnud, et see nii läheks, aga kukkus nii välja. Oli tore matš, kus oli palju emotsiooni. Aga kui mängust rääkida, siis oli palju rohkem negatiivseid külgi," rääkis Maskoliunas Leedu Delfile.

"Kuigi olime igal positsioonil pikemad, kaotasime lauavõitluse. Lasime neil pärast ründelaudu visata 23 punkti. Paistis, et eestlased tahavad iga palli eest palju rohkem võidelda. Ja meie ei suutnud kätte saada palle, mis olid juba meie käes," lisas ta.

Kauaaegse Kaunase Žalgirise abitreenerina on Maskoliunas hästi tuttav ka 26 punkti visanud Kerr Kriisaga.

"Kerr Kriisa mängis hästi, lausa suurepäraselt. Meie kaitse ei suutnud teda peatada. Ta pani püsti korraliku kontserdi. Ta tõestas, et oleks võinud äkki Kaunases jätkata," sõnas Maskoliunas.

Leedu kohtub laupäeval kell 19.30 Balti keti karikaturniiri teises mängus Lätiga.