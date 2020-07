Leedu korvpallikoondise peatreener: skautisime Eestit, aga see ei pakkunud eriti huvi

"Tahame näidata ilusat, kiiret, resultatiivset ja sellist mängu, mis võidab. Vaatamata sellele, et tegemist on sõprusturniiriga, siis tahaks igat mängu võita," rääkis Leedu koondise peatreener Darius Maskoliunas ERR-ile.

"Ma arvan, et mängijad tahavad ennast näidata ja teame, et mängud on ka televisoonis. Nad teevad oma tööd ja nende töö on võita mänge. Veidi tegime [skautingut], kuid ei hakka valetama, et väga ei huvitunud, sest tegeleme iseendaga. See on praegu peamine."

Leeduga läheb Eesti vastamisi reedel turniiri avamatšis ja pühapäeval mängib meie koondis paljudest debütantidest koosneva Läti koondisega.

