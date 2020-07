Leedu korvpallikoondis Tallinnas | Ulanovas ja Grigonis - sarnased mängijad, sarnane karjäär

Marius Grigonis

Sarnaselt on kulgenud samuti 198 cm pikkuse Marius Grigonise käsi. Žalgirisesse pääses Grigonis tegelikult juba aasta enne Ulanovast, kuid veetis koguni neli esimest aastat duubelrivistuses laenul. Seejärel laenati ääremängija Hispaania esiliigasse Huesca tiimi ning sealt edasi jäigi mängumees Hispaaniasse püsima. Seega, viie aasta jooksul Žalgirise hingekirja kuuludes jäi tal Leedu tippklubi põhirivistusse murdmata.

Hispaanias pallis leedulane esmalt kaks hooaega Manresa tiimis ja seejärel ühe aasta Tenerife Iberostaris. Tenerifega võideti 2017. aastal korvpalli Meistrite liiga tiitel ja Grigonis nimetati finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks. Seejärel järgnes pikk leping sakslaste Berliini Albaga, millest mees mängis ära aga kõigest ühe hooaja.

Marius Grigonis. Foto: REUTERS/SCANPIX

2018. aastal algas Grigonise jaoks teine katsetus Žalgirise särgis, sel korral oluliselt kogenenuma ja parema mängumehena. Vigastuse tõttu Euroliigas vaid 10 kohtumist mänginud pallur sai nendes kirja keskmsielt 25,3 minutit, 11,5 punkti, 2,6 lauapalli ja 2 söötu.

Ka Grigonise noortekoondisekarjäär on tiitlivõistluste medalitega palistatud, kuid tema aastakäik polnud kaugeltki nii edukas kui varem mainitud Ulanovase poolt juhitud 1992. aasta Leedu poisid. Grigonisel on koos kamraadidega ette näidata U16 ja U18 EM-hõbedad ja U19 MM-pronks. Samast aastakäigust on ka Grigonise meeskonnakaaslased Žalgirisest Lukas Lekavicius, Martinas Geben ja uuel hooajal Leedu tippklubi särgi selga tõmbav Tomas Dimša. Mainitutest esimene peaks sel nädalal Leedu koondisega ka Tallinnasse tulema.