Leedu koondise staar pärast kaotust Eestile: mul on häbi!

"Mängisime kohutavalt. Ma ei tea, kuidas see on võimalik, aga Eesti tahtis võitu rohkem. Olgugi, et me pole kaua aega mänginud, meil on olnud vigastusi ja koosseis on olnud teistsugune, ei saa me sellist esitust lubada," rääkis Kaunase Žalgirises mängiv Grigonis Leedu Delfile.

"Võib ju öelda, et kaotus ei tähenda midagi, aga mina tunnen häbi. Ühe meie mängija palk on võrdne terve Eesti koondisega. Mul on Tallinnasse tulnud Leedu fännidest kahju. Lasime Kerr Kriisal mängu staariks kerkida. Soovin talle õnne, ta mängis hästi, aga me ei tohi niimoodi kaitsta," lisas ta.

Leedu koondis pea oma teise mängu Balti keti karikal laupäeval, vastaseks on Läti.