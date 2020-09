Inimeste aju suudab välja mõelda igasuguseid kummalisi asju. Kõikvõimalikud Guinnessi rekordid on selle hea näide. Aga ideele kogu riik vabaviskejoonele saata polnud veel keegi tulnud. Seega piisab laupäeval isegi ühest tabamusest, et Eesti Guinnessi rekordite raamatusse pääseks. Korvpalliliidu eesmärk on 100 000 korda suurem.