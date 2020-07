Läti korvpallikoondis avalikustas oma koosseisu Balti keti karikaturniiriks

Läti koondis avalikustas äsja oma 14-mehelise lõpliku koosseisu, keda tahetakse sõprusturniiriks lipu alla saada.

Läti koondis peaks Balti keti karikale saabuma koosseisus: Arturs Ausejs, Kaspars Berzinš, Artis Ate, Artjoms Butjankovs, Kristaps Dargais, Marcis Šteinbergs, Edmunds Elksnis, Edgars Lasenbergs, Andris Misters, Linards Jaunzems, Roberts Berzinš, Karlis Šilinš, Edvards Mežulis ja Valters Veveris.

Peatreeneriks on Roberts Štelmahers ja abitreeneriteks Uvis Helmanis ja Raimonds Feldmanis.

Nägu näha, siis esimese kategooria tähti Läti rivistuses sel korral pole, kuid BC Kalev/Cramo peatreeneri Roberts Štelmahersi käsutuses on huvitav segu noorematest ja kogenud mängijatest. Paljud lätlased on meie korvpallifännidele tuttavad Paf Eesti-Läti korvpalliliigast, sealhulgas tõmbavad koondisesärgi selga ka mõned Eesti klubidega seotud olnud pallurid.

24-aastane ja 202 cm pikkune ääremängija Linards Jaunzems liitus eelmise hooaja kestel Pärnu Sadamaga ning jätkab klubis ka uuel hooajal. 25-aastane ja 186 cm pikkune Edgars Lasenbergs oli hooajal 2017/18 BC Valka-Valka/Maks&Mooritsa tiimi üks teravamaid mehi tagamängija positsioonil.

Läti esialgsest koosseisust on aga välja jäetud mullu BC Kalev/Cramos pallinud tagamees Aigars Škele ning samuti 2017/18 hooajal episoodiliselt Valga-Valkas mänginud Toms Leimanis.

Mängude ajakava:

Reede, 24.07 kell 19:30 - Eesti vs Leedu

Laupäev, 25.07 kell 19:30 - Leedu vs Läti

Pühapäev, 26.07 kell 19:30 - Eesti vs Läti