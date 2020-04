Läheb põnevaks! Reinar Hallik liitus Pärnuga, Marek Doronin naases Tartusse

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna nimekirjast leiab lisaks lõppenud hooajal klubi eest mänginud Heivo Parrolile, Hannes Saarele, Patrik Saalil, Hendrik Eelmäele ja Kregor Hermetile ka Tartu legendid Janar Taltsi ja Marek Doronini. Lisaks on nimekirjas veel füsioterapeut Rauno Kuusemets ja Peeter Toomas Tael.

TalTechi esindavad E-spordiliigas peatreener Kris Killing, spordiklubi arendusjuht Madis Koit, tegevmängijad Sander Viilup ja Joonas Järvelainen ja endine klubi pallur Aleksander Kaaberma.

Tallinna/Kalev TLÜ eest võtavad osa lõppenud hooaja mängumehed Margus Pahv, Karl-Johan Lips, Conrad Sengbusch, Risto Valge, Kaido Saks ja mänedžer Oliver Läll.

Pärnu Sadama koosseis on järgmine: möödunud hooajal klubi ridadesse kuulunud Siim Markus Post, Sten Saaremäe, Märt Rosenthal, Jeremiah Daniel Paige, lõppenud hooajal Austrias mänginud Saimon Sutt ja armastatud korvpallur Reinar Hallik.

Rakvere Tarva eest mängivad uues liigas Kristo Saage, Egert Haller, Arvan-Johannes Lippassaar, Tormi Niits ning abipersonali hulka kuuluv Ragnar Leppik. Samuti naaseb Tarva juurde Rain Veideman.

BC Kalev/Cramot esindavad endised klubi mängijad Madis Soodla ja Silver Jurno, klubi töötajad Harvis Mill ja Allan Siimann ning endine peatreener Alar Varrak ja Kaspar Kitsing.

Kes aga on võistlustules Rapla eest? Tegevmängijatest on kirjas Markus Ruubel, Marek Ruut, Indrek Kajupank, Jan Märten Ratas, Rait-Riivo Laane ja Viktors Iljins. Lisaks on koosseisus endised mängumehed Martin Limberg ja Janar Soo.

PAF korvpalli E-spordiliiga kohtumistest teeb otseülekanded ka Delfi TV.