Kuusmaal hakkab pilt ette saama U20 koondisest: Drelli, Treieri ja Raieste osalemine vägagi küsitav

Koondise peatreener Aivar Kuusmaa on saanud enam-vähem adekvaatse pildi ette, kes peaks 17. juunil Audenteses, esimeses treeninglaagris kohal olema.

Välismaal klubikorvpalli mängivatest meestest on lubanud rivis olla Mikk Jurkatamm, Hugo Erkmaa ja Kirill Koršunov. Esimesest laagrist ja esimestest kontrollmängudest Lätis jäävad kõrvale Kristian Kullamäe ning Matthias Tass, aga ka nemad on lubanud kindlasti koondisele appi tulla. Seega välisklubidest ja -ülikoolidest on tulemas vähemalt viis meest.

"Välismaalastest" on väga küsitav Kaspar Treieri, Henri Drelli, Sander Raieste ja Artur Konontšuki osalemine. Treier ja Konontšuk lähevad planeeritud põlvelõikusele, vigastus vaevab ka Raiestet. Drell peaks suvel pikemat perioodi olema USA-s, kus temaga tehakse individuaalset tööd. Ikka selleks, et jõuda unistuste liigasse NBA. Sarnaselt Konontšukiga Praha GBA korvpalliakadeemias karastust koguv Mark-Andreas Jaakson palus Kuusmaalt otsustamiseks ajapikendust. USA-s ülikoolis õppiv Marten Maide peab suvel kaasa tegema sealse ettevalmistusprogrammi.