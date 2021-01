KUULA | Saatejuhtide "kõned" Jamesi, Itoudise ja Lasoga. Kas naised üldse lähevad EM-valiksarja mängudele?

Kõigepealt meeleolukas sissejuhatus, õnnitlused ning siis hooga PAF Meistriliiga "kallale". Pärnu Sadama liidrikoht ja Euroopasse minek (Kullamäe saab sisse 1-2 kiirrünnaku), Kalev/Cramo pääses teenimatult kaotusest, Tarvas sai täienduse, kes on olnud tiimikaaslane NBA supertähe James Hardeniga, Varrak avab telgitaguseid, miks lahkus Rapla Avis Utilitas meeskonnast Mario Ihring.

VTB Ühisliigas seisab Kalev/Cramol nelja päeva sees kaks kohtumist. Mõlemad koduväljakul, poolakate Zielona Gora ja turniiritabelis viimase Krasnojarski Jenisseiga. Kas tuleb võidulisa? Kui kõrgele võib meeskond tõusta veebruari keskpaigaks, enne koondise "mulli" pausi?

Kui meeste koondisel on EM-valikmängude "mullini" veel mõned nädalad aega, siis naistel jõuab Venemaale minek kätte juba esmaspäeval. Kui üldse minnakse... ka selline variant on õhus, sest kaks meistriliiga naiskonda pandi koroona tõttu isolatsiooni ja nii pole mängijaid, kellega valikmängudele minna, kohtuma Euroopa tippnaiskondade hulka kuuluvate Venemaa ja Bosniaga. Päris karauul kohe!

Euroliiga ja teiste eurosarjade puhul on teemasid küll ja veel. Loomulikult lahkame Moskva CSKA tülikollet Mike Jamesi ja Dimitrios Itoudise vahel. Kullamäe on teinud "kõne" Jamesile ja Varrak peatreenerile Itoudisele. Kumb siis ikkagi meeskonnast lahkub ja kas üldse keegi lahkub?

Räägime veel Himkist, Fenerbahcest, Valenciast, Žalgirisest, Panathinaikosest, Madridi Realist ja loomulikult ka Baskoniast, kus toimetab meie oma mees Sander Raieste.

Korvpalliliigas NBA on vaatluse all kuulsad kolmikud ja seda Brooklyn Netsi tekkinud trio Kevin Durant, James Harden ja Kyrie Irving valguses. Räägime pikemalt hullust pommitajast Stephen Curryst, kes tõusis kolmeste tabavuselt liiga kõigi aegade teiseks meheks, möödudes üsna värskelt legendaarsest Reggie Millerist. Ettepoole on jäänud vaid Ray Allen, kelle püüdmine tundub pelgalt aja küsimus. Kullamäe hindab kui hirmus "püss" Curry ikkagi on.

Head kuulamist!