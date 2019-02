KUULA | Podcast "Pihtas Põhjas": Uskumatu lugu! Andres Sõber võttis pangast eraisikuna laenu, et Brandis Raley-Rossi kolmeseid kinni maksta

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe (värskelt ka tegevmängija!). Külalisena on stuudios Euroliiga tasemel coach Andres Sõber, kes segaste asjaolude sunnil juhendab hetkel Eesti teises liigas Kadrina Karusid. Puhas raiskamine.

Räägime kõigest. Piire ette ei sea. Stuudios on mees, kelle käest saab kõike küsida. Pikemalt arutleme rahvusmeeskonna teemal, kus Sõbral on peatreeneri küsimuses kindel seisukoht. "Tiit Soku aeg on ümber, tema on oma töö teinud." Põhjatust varasalvest ilmub päevavalguse kätte markantseid lugusid. Eriti uskumatu on Sõbra eraisikuna võetud laen, et saaks Tarva eest mängima Brandis Raley-Rossi. Sõber maksis laenu kolm aasta ja sai panga ees kohustustest priiks eelmisel nädalal... Ja mõistagi mahub saatesse palju muud. Head kuulamist!

Igas saates on ka küsimusmäng ja 50 eurose auhinna paneb välja Sportland. Pane vastus teele e-mailile: pihtaspohjas@delfi.ee. Samale aadressile võib saata ka küsimusi.

Seitsmenda saate küsimusmängu võitis fortuuna soosingul Henri Leetma. Palju õnne! Küsisime, mitu sekundit mängis 2005. aasta skandaalses Tartu - Rapla vastasseisus tänane Euroliiga vilemees Rain Peerandi. Õigeks vastuseks lugesime nii 55,5 kui 57 sekundit. Seekordne küsimus puudutab Andres Sõbra tegemisi.