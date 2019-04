KUULA | Podcast "Pihtas Põhjas": Saatejuhilt väga imelik komistus... Kas Kalev/Cramos on vahetumas peatreener?

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe. Külalisena on stuudios BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.

Juttu tuleb mõistagi nädalavahetuse OlyBet Eesti-Läti liiga Final Fourist, kus Kalev sai taaskord valusalt lüüa Riia VEF-ilt. Räägime Kalev/Cramo jonnipunnidest, abitreenerite värvikatest ülesannetest, Donaldas Kairyse juhtimisstiilist ja paljust muust. Arutelude käigus jõutakse valusa tõdemuseni, et Eesti meeskorvpallurid kasvavad suuremalt jaolt rollimängijateks ja seepärast on ka Kalev/Cramos vedavateks jõududeks välismaalased. Omasid "vedureid" pole lihtsalt võtta. Lätlastel on hoopis teine tera. Miks?

Kolmeteistkümnenda saate küsimusmängu võitis fortuuna soosingul Annika Rüütli. Palju õnne! Küsisime mitu minutit mängis Tiit Sokk 1988. aasta olümpia poolfinaalis ja finaalis kokku. Õigeks vastuseks üsna uskumatu number - 71 minutit. Seekordses saates kõlab küsimus Indrek Reinboki kohta.

