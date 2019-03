KUULA | Podcast "Pihtas Põhjas": Kullamäe meenutab halva maiguga koosolekut, Kriisa pikka viha ei pea

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe. Külalisena on stuudios kauaaegne Eesti koondise mängija, noore korvpallitalendi Kerr Kriisa isa Valmo Kriisa.

Millisena näeb kodust korvpalli Kriisa seenior, kes on saanud paar hooaega distantsilt asja jälgida? Tartu korvpallis on tema nägemuses konkurentsi põud ning see oli üks aspektne, miks lahkus Kerr Kaunase Žalgirise süsteemi. Mida ta arvab poja käekäigust ja miks võiks lähitulevikus juhtuda?

Igas saates on ka küsimusmäng ja 50 eurose auhinna paneb välja Sportland. Pane vastus teele e-mailile: pihtaspohjas@delfi.ee. Samale aadressile võib saata ka küsimusi.

Kümnenda saate küsimusmängu võitis fortuuna soosingul isik, kes peitub pseudonüümi taha "Murelik Kodanik". Palju õnne! Küsisime, mis aastal ja millises võistkonnas debüteeris korvpalli Eesti meistrivõistluste kõrgeimas sarjas Johan Kärp. Õige vastus oli 1989. aasta ja TSIK. Seekordne küsimus käib mõistagi Valmo Kriisa pihta.

