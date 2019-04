KUULA | Podcast "Pihtas Põhjas": Kes NBA supertähtedest tõi Howard Frieri maa peale tagasi? Kas II liiga treeneritest võtab keegi vastutuse?

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe. Külalisena on sel korral stuudios laia ampluaaga korvpallitreener Howard Frier.

Pauguga sissejuhatus tuleb nädalavahetuse Final Four'ide teemal. Kas mõnel II liiga meeskonna treeneril on piisavalt mune, et vastutus võtta? Howard Frieriga räägime noortekorvpalli ja leegionäride teemadel. Kes on hea leegionär ja mis rolli ta peaks meeskonnas etendama? Meenutame Frieri kokkupuuteid NBA endiste aegade ässadega ning saame teada kelle vastu tal õnnestus mängida USA ülikoolikorvpalli finaalturniiril "March Madnessil".

Igas saates on ka küsimusmäng ja 50 eurose auhinna paneb välja Sportland. Pane vastus teele e-mailile: pihtaspohjas@delfi.ee. Samale aadressile võib saata ka küsimusi.

Neljateistkümnenda saate küsimusmängu võitis fortuuna soosingul Priit Raja. Palju õnne! Küsisime, millal õnnestus Indrek Reinbokil olla BC Kalev/Cramo peatreeneri kohusetäitja ja kes oli sellel mängul vastasmeeskonna juhendaja. Õige vastus - Balti liiga pronksiseeria avamäng Tartu Ülikooliga (28. märts 2017) ja vastaste juhendajaks Gert Kullamäe.

