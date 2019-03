KUULA | Podcast "Pihtas Põhjas": Kalev/Cramo vaimne isa Priit Lehismets räägib dopingust, mis võistkonnaaladega väga kokku ei käi

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe (praegu ka tegevmängija!). Külalisena on stuudios BC Kalev/Cramo ja Eesti korvpallikoondise füüsilise ettevalmistuse treener ning hindamatu füsioterapeut Priit Lehismets.

Räägime vigastuste ennetamisest ja rasketest traumadest tagasitulekust. Kas raske trauma jätab tulevikku silmas pidades sportlasele igal juhul jälje või on võimalik puhtalt välja tulla ja olla mängijana sama hea kui varem või isegi parem? Viimase nädala Seefeldi sündmuste valguses puudutame mõistagi ka dopingu temaatikat. Lehismets on teemaga sedavõrd hästi kursis, et kuku pikali.

Igas saates on ka küsimusmäng ja 50 eurose auhinna paneb välja Sportland. Pane vastus teele e-mailile: pihtaspohjas@delfi.ee. Samale aadressile võib saata ka küsimusi.

Kaheksanda saate küsimusmängu võitis fortuuna soosingul Erki Olesk. Palju õnne! Küsisime, mille kinkis Andres Sõbrale 2015. aasta Eesti meistriliiga poolfinaalide eelsel pressikonverentsil Gert Kullamäe. Õige vastus oli Alexela kollase kanistriga 20l kütust. Seekordne küsimus puudutab endist kergejõustiklast Priit Lehismetsa.