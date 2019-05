KUULA | Podcast "Pihtas Põhjas": Kalev Kruusiga suurest korvpallist! Euroliiga Final Four, Kalev/Cramo ja VTB

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe. Külalisena on stuudios korvpallikommentaator Kalev Kruus, kes valmistub nädalavahetusel kossusõpradele koju kätte tooma Euroliiga Final Fouri mänge.

Seekord võetakse luubi alla suur korvpall. Euroopa klubikorvpalli kontekstis. Arutletakse Euroliiga hooaja üle tervikuna ning sinna otsa eelseisev Final Four. Tarkade klubi ennustab ka tänavust Euroliiga võitjat. Kas BC Kalev/Cramol oleks võimekust VTB Ühisliiga kaudu "eksida" Euroliigasse? Mida arvata Kalevi lõppenud VTB liiga hooajast. Lisaks koorub elava diskussiooni käigus välja, et Eesti klubikorvpallil tuleb leida tee FIBA Meistrite liigasse, vastasel juhul jääme me suurest mängust üha kaugemale.

Igas saates on ka küsimusmäng ja 50 eurose auhinna paneb välja Sportland. Pane vastus teele e-mailile: pihtaspohjas@delfi.ee. Samale aadressile võib saata ka küsimusi.

Kaheksateistkümnenda saate küsimusmängu võitis fortuuna soosingul Jaanus Suvi. Palju õnne! Küsimus kõlas Siim Raudla kohta: "Millise suurepärase auhinna võitis ta 2014. aasta suvel tabava viskega keskväljalt?" Õige vastus - VIP paketi NBA mängule. Seekordse saate küsimus puudutab Kalev Kruusi esimest külaskäiku "Pihtas Põhjas" saatesse.

