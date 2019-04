KUULA | Podcast "Pihtas Põhjas": Gert Kullamäe jahmatab kentsaka unenäoga. Külas endine Panathinaikose mees Tiit Sokk

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe. Külalisena on stuudios olümpiavõitja ja kauaaegne Eesti rahvusmeeskonna peatreener Tiit Sokk.

Räägime paljudest asjadest. Soku sportlasteest, Liidu koondise ja Ateena Panathinaikose aegadest. Kuidas omal ajal üldse välisklubidega lepinguteni jõuti? Mis seisus on Eesti korvpall tervikuna ja millal sirguvad meile samasugused tähed, nagu on tänasel päeva olemas lätlastel? Ja siis muidugi see Kullamäe unenägu...

Igas saates on ka küsimusmäng ja 50 eurose auhinna paneb välja Sportland. Pane vastus teele e-mailile: pihtaspohjas@delfi.ee. Samale aadressile võib saata ka küsimusi.

Kaheteistkümnenda saate küsimusmängu võitis fortuuna soosingul Roland Olesk. Palju õnne! Küsisime, mis hooajal juhtis Rait Käbin Eesti meistriliigas kahte erinevat statistilist näitajat. Hooajaks oli 2006-2007 ja statistilisteks näitajateks pallikaotused ning resultatiivsed söödud. Uues saates kõlab küsimus Tiit Soku kohta.

