KUULA | Podcast "Pihtas Põhjas": Anatoli Krikun meenutab, kuidas ameeriklased 1968. aasta olümpial kaklesid ja selgub, kas soomlastega tasuks kampa lüüa

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe. Külalisena on sel korral stuudios 1968. aasta olümpiapronks ja kahekordne Euroopa meister Anatoli Krikun.

Hiljuti 71-aastaseks saanud Eesti korvpallilegendil on põnevaid lugusid nii minevikust kui tänapäevast. Kuidas ameeriklased 1968. aasta olümpial omavahel arveid klaarisid, mida pidi omal ajal tegema Eesti NSV riiklik treener, kuidas jõudis Anatoli Krikun tööle Soome ja mida ta arvab Eesti-Soome võimalikust ühisest liigast. Need on vaid mõne teemad, millel tunni aja pikkuse vestlussaate jooksul peatutakse. Ja kas on võimalik, et Eesti korvpalliliit nimetab juulis meeste koondise peatreeneriks ... ning abitreeneriteks Krikuni ja Kullamäe. Mida?

Igas saates on ka küsimusmäng ja 50 eurose auhinna paneb välja Sportland. Pane vastus teele e-mailile: pihtaspohjas@delfi.ee. Samale aadressile võib saata ka küsimusi.

Viieteistkümnenda saate küsimusmängu võitis fortuuna soosingul Sander Lepik. Palju õnne! Küsisime, mitmes riigis on profina mänginud Howard Frier. Täiesti õige vastus on kaheksas riigis (USA, Liibanon, Austria, Eesti, Hispaania, Rootsi, Poola ja Soome). Kuna ühtegi pihtas-põhjas vastust ei tulnud, siis lugesime õigeks seitse riiki. Otsustasime auhinna ikkagi välja anda. Seekordne küsimus puudutab mõistagi Anatoli Krikuni.