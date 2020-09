KUULA | "Pihtas Põhjas" kolmas hooaeg! Saatejuhtide tandemist sai trio. Kes on tarkade klubi uus liige?

Kui varasemalt on saatejuhtide rollis olnud Ivar Jurtšenko ja Gert Kullamäe, siis nüüd lisandus kolmaski alaline liige. Valiksõel oli halastamatu - kõik jutud, trikoovooruni välja. Uue saatejuhi nimi jäägu siinkohal saladuseks, kes saadet kuulab, saab teada.

Peateemasid oli sel korra kaks - kuidas on Eesti meistriliiga klubid üle elanud COVID-19 levikust tingitud kriisi ja mis on toimunud suvisel ajal mängijate turul, just eestlaste seisukohast. Ühtlasi pakume välja variandi, kus võib eeloleval hooajal mängima hakata Kristjan Kangur ja avalikustame kahe noormängija nimed, kes on lähedal lepingule Kalev/Cramoga.

Saate lõpuosas testime Kullamäe ja Varraku NBA teadmisi ning uurime, kas vastab tõele linnalegend, mille kohaselt olevat Kullamäe lausunud umbes 15 aastat tagasi toonasele noortetreenerile Varrakule karmikoelise lause: "Sa oled küll tore treener, aga..."

Podcast "Pihtas Põhjas" rõõmustab algaval hooajal kuulajaid iga kahe nädala tagant. Esimeses saates esitatud üleskutse materjalid võib saata aadressile kalevclassic@hotmail.com. Head kuulamist ja tegutsemist!