KUULA | "Pihtas Põhjas": Jaanus Levkoi ja Heino Enden meenutavad 1985. aasta lennusõitu, kus tähistati EM-tiitli võitmist

RUS

Jaanus Levkoi Foto: Andres Putting

Korvpallitarkade klubi seekordsed külalised on kunagised Eesti meeste rahvuskoondise peatreenerid Jaanus Levkoi ja Heino Enden. Õpetaja ja õpilane. Maailmameister Enden on Levkoi käe all noorena korvpallitarkusi omandanud.