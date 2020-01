uttu tuleb noorte korvpalliturniirist Baltic Sea Cup, kus omavahel võtsid mõõtu Eesti, Läti, Rootsi ja Soome U18 ning U16 koondised. Kui kõva häält võib üks noortekoondise peatreener teha? Kas ta peaks olema pigem malbe õpetaja võrdkuju või ikkagi kõva kärkija?

Mis olid 2019. aasta Eesti korvpalli meeldejäävaimad sündmused? Lahkame ja arutleme. Mida huvitavat võiks pakkuda alanud aasta, Eesti korvpalli juubeliaasta?

Üks on selge, NBA teleülekanded tuleks panna lühema keti otsa, see on liiast. Ja James Hardenit ei tohiks noortele korvpalluritele üldse näidata!

Head kuulamist!