KUULA | Kõik muutub tundide, mitte päevadega, ka "mullis". Kas Eesti koondis mängib hoopis Itaaliaga?

Saate põhifookus on loomulikult Eesti ja Venemaa korvpallikoondise EM-valikmängul. Tulemust me teame, aga mida arvavad nähtud mängupildist Gert Kullamäe ja Alar Varrak? Mis jäi silma, millised järeldused teha? Kas Venemaa oli lihtsalt hea või vastased tundusid head tänu meie saamatusele?

Räägime ka teistes valikgruppides toimuvast. Leedu koondise peatreener Darius Maskoliunas on pärast kaotust Taanile langenud kriitikalaviini alla. Kuidas on üldse võimalik, et Taani võidab Leedut ja Šveits Serbiat?

Põgusalt peatume ka Euroliigal ja NBA üleminekutel. Lätlased tegid NBA-s järjekordse megatehingu. Kes läheks ja korjaks lombi tagant ära meie miljonid?

Tartu Ülikool/Maks&Moorits jäi ilma põhitegijast, ameeriklasest Will Raymanist, kes siirdus Saksamaa kõrgliigasse. Otse Eesti liigast Saksamaa kõrgseltskonda, Göttingeni klubisse. Varem on kogu aeg kõlanud jutud, et Eesti liigast välja ei saa. Mis mõttes? Saab ju!!!