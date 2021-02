KUULA | Kõik kaalul! Millise lähenemisega tagab Eesti koondis pääsme EM-ile? Ohukohad, optimist ja pessimist

Stuudios läheb arutelu käigus päris tuliseks, aga kokkuvõttes on kõik ühisel meelel, et pääse Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ühel või teisel moel näppude vahele jääb. Kuidas siis muidu? Meie peamine rivaal Põhja-Makedoonia läheb eelinfo põhjal Permi parimas rivistuses, aga koroona ajastul võib ootamatuid tagasilööke tulla igalt poolt. Kõigil, ka meil. Mis on Eesti koondise trumbid ja mis on ohukohad? Millise filosoofilise lähenemisega peaks koondis mullile vastu minema, kui viie päeva jooksul tuleb pidada kolm mängu, neist tähtsaim eeldatavalt viimasena.

Saates lahatakse põhjalikult ka BC Kalev/Cramo kolmemängulist Venemaa turneed, kus kotti pandi suurklubi Moskva CSKA, aga kaotati kahel korral Permi Parmale. Kuidas saab nii olla? Ühtlasi arutame, mis ettekujutustes elab CSKA president Andrei Vatutin, kes pärast kaotust Kalev/Cramole võttis vaevaks kurta, et 25-30 miljoni euroga ei saa piisavalt sügava koosseisuga meeskonda?

Eks saates visatakse selle üle ka nalja: "Mehed, kas siis 30 miljoniga ei saa 20 head mängijat?" Kiirelt vastuseks: "Muidugi ei saa! Nalja teed või?" Ja sealt hakkas kerima...

Tunnustame LaMelo Balli ja arutleme laiemalt teemal, kas noori korvpallureid kasvatades tuleks neile anda ohjeldamatu vabadus. Tee väljakul, mis tahad. Täpselt nii, nagu Ball on saanud teha, ja täna on ta NBA-s peamine kandidaat aasta uustulnuka tiitlile.

Stuudios, nagu ikka - Gert Kullamäe, Alar Varrak ja Ivar Jurtšenko. Head kuulamist!