KUULA | Kohtunikud võiks mängudes terasemalt jälgida Tiit Sokku! Kellest saab korvpalliliidu president?

Teemasid taaskord seinast seina - alustades õnnesoovidest, purunenud hammastest, presidendivalimistest, "Korvpalliromaanist" kuni eelmise kümnendi Portugal-Eesti EM-valikmänguni välja.

Seekordse saate peateemad:

* PAF Eesti-Läti korvpalliliigas seni kaotuseta püsinud BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama vastasseisu järelkajad. Eesti "Valencia" ei vedanud välja? PAF liigast üldisemalt - mis on lahti TalTechi meeskonnaga? Kas on üldse midagi lahti? Üleskutse kohtunikele - jälgige terasemalt, mida teeb mängudes Tartu meeskonna abitreener Tiit Sokk.

* Sel kuul tulekul NBA draft. Kas mõni eestlane läheb kaubaks? Mida tähendab San Antonio Spursi, Detroit Pistonsi ja Orlando Magicu huvi Maik-Kalev Kotsari vastu? Ajakirjanikud on suutelised tavapäraseid õnnestumisi võimendama müstilisteks edulugudeks!

* Detsembris on tulekul Eesti korvpalliliidu üldkogu ja presidendivalimised. Kuluaarides mõnest potentsiaalsest presidendikandidaadist räägitakse, kas me näeme ka avalikku debatti ja vaatenurkade põrkumist?

* Euroliiga tähelepanekud - kuidas Baskonia võidu maha mängis, Jasikevicius hullab ka Barcelonas, Shane Larkin on tagasi, Himki sai esimese võidu, Tony Parker teeb vaatamata kaotustele Villeurbanne´i ASVEL-iga head asja.

* Kristjan Kitsing ning Vilniuse Lietuvos rytas. Kui keegi Eesti koondislastest on praegu hea ja kindel mees, enne koondise mulli, on see Kitsing! Milline on koondise üldine seis EM-valikmängude eel ja miks me ootame Tallinnasse Sergei Bazarevitšit.

* Alar Varrak meenutab lugu seoses Gert Kullamäega. Eelmine kümnend, koondisega Portugalis, kolmeste sadu, bassein, Tarmo Tiisler ja kõik muud jutud sinna juurde.

Head kuulamist!