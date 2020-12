KUULA | Kes rikkus Kullamäe rahvusvahelise läbimurde? Varrak jätab jalad "saagimata". Jordani küsimusmäng

Teemasid jagub seinast seina. Alustuseks tehakse juttu eesti mängijate liikumisest välismaalt koju ja kodust välismaale ning mõistagi leiab pikemat lahkamist PAF liiga liidrite Pärnu Sadama ja BC Kalev/Cramo omavaheline duell. Teistest meistriliiga klubidest rääkides jõutakse ühtäkki sinnamaani, kus Tartu Ülikool/Maks&Mooritsa treeneritele Toomas Kandimaale ning Tiit Sokule soovitakse ilusaid unenägusid. Huvitav, mis põhjustel?

Pikemalt arutletakse ka Saksamaa Bundesligas toimuva üle. Maik-Kalev Kotsari kodumeeskond Hamburg on alustanud hooaega viie järjestikuse võiduga. Kuna Saksamaa klubid Müncheni Bayern ja Berliini Alba mängivad edukalt ka Euroliigas, siis kas Saksa kõrgliiga tase on selgelt tõusuteel ning nad on kerkimas näiteks Itaalia ja Prantsusmaa liigast paremaks.

Sel korral on meil saates ka küsimusmäng. Kirjastus "Tänapäev" on värskelt välja andnud raamatu "Michael Jordani elu". Tõlgitud teos, maht 600 lehekülge. Kahtlemata huvitav lugemine.

Et väärikat auhinda võita, tuleb õigesti vastata järgmisele küsimusele: Michael Jordan ja Scottie Pippen, kes tulid Chicago Bullsis mängides kuuel korral NBA meistriks on hilisemalt olnud NBA väljakutel korra ka vastamisi. Millal see juhtus ning kui palju punkte kumbki selles mängus viskas?

Kõigi õigesti vastanute vahel jagame loosi teel ära kaks raamatut. Vastused saatke hiljemalt 24. detsembriks aadressile pihtaspohjas@delfi.ee. Head nuputamist ja head loosiõnne!