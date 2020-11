KUULA | Kas Müürsepp "terveneb"? Eesti korvpallikoondist tabas koduste EM-valikmängude eel mitu tagasilööki

Tallinna Kalevi peatreener Martin Müürsepp Foto: Jaanus Lensment

Korvpallitarkade klubi "Pihtas Põhjas" on taaskord kokku saanud, et rääkida viimaste nädalate sündmustest. Teemasid on palju, alates kunagise Tartu Rocki mängujuhi George Tsintsadze vägevast tunnustusest kuni Eesti meeste korvpallikoondise komplekteerimise raskustest kodusteks EM-valiksarja mängudeks.