KUULA | Kalev/Cramo osas lubavad arengud. Kui suure raha eest palkas korvpalliliit soomlasest peatreeneri?

Holsmer on alates 2012. aastast korvpalliliidu juhatuse liige, olnud varasemalt peaministri nõunik, Kalev/Cramo korvpalliklubi mänedžer, riigikogu liige ja rahanduskomisjoni esimees. Oskab korvpallielus kaasa rääkida eri nurkade alt ja laiema vaatega. Ise noorena kossu mänginud.

Räägime paljudest asjadest, mis seotud korvpalliliidu ja Kalev/Cramoga.

Näiteks - kui suurt kahju on praegune eriolukord korvpallile juba teinud? Palju on ära kukkunud toetajaid? Mida korvpalliliit olukorra leevendamiseks teha saab ja teeb? Millised on arengud Kalev/Cramos? Kui palju on kuu ajaga saadud targemaks võistkonna edasistes plaanides? Kui keeruline on seis võrrelduna eelmise kriisiga 2009-2010, kui Holsmer oli Kalevi mänedžer. Osad välismängijad teenisid toona kümneid tuhandeid eurosid kuus, mis lõi kriisi saabudes hinge kinni.

Ja veel! Mida võiks kaasa tuua Cramo Estonia üsna värske ühinemine Hollandi perefirmaga Boels Rental, mis on mitmeid aastaid suurte summadega spondeerinud naiste maanteejalgratta tipptiimi Boels-Dolmans. Juba varasemalt oli teada, et tänavune aasta jääb selles liinis viimaseks. Kas hollandlaste miljonid oleks nüüd võimalik suunata Eesti korvpalli? Vestlust veab Ivar Jurtšenko.

Kuula saadet!