KURB! Eesti korvpall jäi EMi korraldusõigusest ilma

EM-finaalturniir peetakse kas augusti lõpus või septembri alguses. Saksamaa puhul toimuvad alagrupimängud Kölnis ja otsustavad kohtumised Berliinis.

Eestis oleks matšid toimunud Saku suurhallis, mille mahutavust oleks vajaduse jooksul saanud suurendada 8200 istekohani. See oleks maksma käinud kaks miljonit eurot. Rahvusvaheline korvpalliliit FIBA on seni nõudnud, et saali peab mahtuma vähemalt 10 000 inimest.

Lisaks Eestile jäid FIBA Euroopa juhatuse otsusel korraldusõigusest ilma valitsev Euroopa meister Sloveenia ja Ungari.

Igal riigi esindusel oli enne juhatuse koosolekut aega 10 minutit esitleda oma visiooni, millele järgneb viieminutiline küsimuste-vastuste voor. Eesti delegatsiooni kuulusid Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets, peasekretär Keio Kuhi, liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa, juhatuse liige ja Eesti korvpallinaiskonna peatreener Janne Schasmin, turundusekspert Oliver Läll ja kettaheite olümpiavõitja ning korvpallisõber Gerd Kanter.