Kullamäe sõlmis lepingu Hispaania kõrgliigaklubiga

Meeskond andis oma kodulehe vahendusel teada, et nendega on liitunud 21-aastane mängujuht Kristian Kullamäe. Eestlane on teeninud endale Hispaania kõrgliigas kolme-aastase kontrakti.

Kullamäe uus koduklubi jõudis sel hooajal Hispaania meistriliiga play-offi, kus kaotati hilisemale finalistile Barcelonale. Samas tiimis on varem mänginud ka teine eestlane Robert Valge.

Hispaania kõrgliigas Kullamäe järgmist aastat siiski ei alusta, ta saadetakse mõnesse madalama liiga klubisse laenule.

194-sentimeetrine noormees on varasemalt mänginud ka Saksamaa kõrgliigas Rockets Gothas ning Hispaania esiliigas Real Canoe´s.

