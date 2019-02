Kuidas reageerisid Eesti kossumeeste vägevale võidule Serbia ajalehed?

Ajaleht Blic avaldas mängupäeva õhtul oma koondise suurima staari Milos Teodosici Tallinna lennujaamas antud kommentaari, pealkirjastades selle NBA mehe enda sõnadega: "KVALIFIKATSIOONIS EI OLE SELLISED ASJAD MIDAGI ERILIST. Teodosic BlicSportile: jumal tänatud, et meil on Iisraeliga mäng Belgradis"

"See oli kaotus, mida me ei oodanud, aga valiksarjades on sellised kaotused ja üllatused normaalne asi. Me võitlesime, meil oli mitu korda seitsme-kaheksa punktine edu ning siis me mängisime selle maha," rääkis Teodosic.

"Kui me viimastele minutitele kahe kuni neljapunktise vahega vastu läksime, teadsin kohe, et see saab olema keeruline, kuna vastastel polnud midagi kaotada. Nad panid sisse mõned visked, mis oleksid võinud olemata olla, me eksisime ja kaotasime rünnakul mõned lauapallid. Jumal tänatud, et meil on veel üks mäng Iisraeliga Belgradis, mille peame loomulikult võitma."



Foto: kuvatõmmis veebilehelt sport.blic.rs



Pea kõikide suuremate ajalehtede veebiküljed keskenduvad nüüd, mil mängust on juba pool päeva möödas, pühapäevasele otsustavale mängule Serbiaga. Näiteks spordileht Sportski Žurnal kuulutab ühes pealkirjas: "Kui Gruusia võidab [Eestit], ei pea Serbia Iisraeli lööma"