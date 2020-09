Lietuvos Rytase peatreener Donaldas Kairys juhendas tunamullu Kalev/Cramot ning tema käekiri on esmaspäeval meeskonna juurde jõudnud ja kohe ka treeningul osalenud Kristjan Kitsingule tuttav. „Võib ütelda, et treeningud on üks ühele samad, mis Kalevis. Vanad asjad tulid kohe meelde, nagu poleks vahepeal treenerist lahus olnudki,” märkis Kitsing.