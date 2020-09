Kristjan Kitsing siirdub Leedu tippklubisse ja hakkab taas mängima Donaldas Kairyse käe all

Rytas on Leedu meistriks kroonitud viiel korral. Viimati võideti meistritiitel hooajal 2010. Enne seda saavutati esikoht 2000., 2002., 2006. ja 2009. aastal.

Rytase peatreeneriks on eestlastele tuttav leedulane Donaldas Kairys, kes juhendas hooajal 2018/19 BC Kalev/Cramot. „Kristjan on olnud mõnda aega meie vaateväljas. Hooaja ettevalmistuse ajal sattusime (vigastuste tõttu) keerulisse seisu ja tahtsime seetõttu koosseisu täiendada. Usun, et Kristjan kohaneb uue olukorraga kiiresti,“ sõnas Kairys Leedu korvpalliportaalile Krepšinis.net.

Kitsing on ka varasemalt välisklubides mänginud. Eelnevalt on ta kuulunud Argentina klubi Concordia Estudiantese ja Taani tiimi Bakken Bearsi ridadesse.

Juba teisipäeval ootab Rytast ees kontrollkohtumine Ateena Panathinaikosega. Leedu liiga esimene matš toimub 19. septembril Utena Juventuse vastu. Lisaks Leedu liigale mängib Rytas algaval hooajal ka Meistrite liigas, kus kuulutakse A-alagruppi. Samas alagrupis mängib ka Sassari Dinamo, kelle ridades pallib Kaspar Treier.

Welcome Kristjan Kitsing! 💪🏀 pic.twitter.com/2i76sEaEJK — BC RYTAS Vilnius (@RytasVilnius) September 13, 2020