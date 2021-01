Kristjan Kitsing sai vigastada ja läheb operatsioonile: esialgne prognoos on, et taastumiseks kulub üks kuu

Rytase klubi teatas täna sotsiaalmeedia vahendusel, et Kitsing vigastas treeningul vasaku põlve meniskit ning eestlane peab minema lõikuslauale.

"Vigastada sain treeningsituatsioonis, kui väänasin põlve nii õnnetult, et tekkis meniskirebend ja tuleb minna operatsioonile," sõnas Kitsing Delfile. Operatsioon on planeeritud 12. jaanuarile.

"Esialgne prognoos on, et taastumiseks kulub üks kuu," lisas Rytase mängumees.

Kitsingu vigastus on tõsine löök Eesti korvpallikoondisele, kes jätkab veebruari teises pooles 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja. Turniir toimub Venemaal Permis ning Eesti avamäng Itaaliaga on planeeritud 19. veebruarile. Kaks päev hiljem mängitakse Venemaaga ja 22. veebruaril üliolulises kohtumises Põhja-Makedooniaga.

Kitsing ei julgenud veel täna lubada, et on nendeks koondisemängudeks rivis tagasi. "Puhtmatemaatiliselt on küll lootus paraneda, kuid hetkel ei tahaks küll midagi konkreetset öelda. Tuleb vaadata enesetunde järgi," ütles Kitsing.

EM-valiksarja tabeliseis:

