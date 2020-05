Kristjan Kitsing loodab karjääri jätkata välismaal: samas Cramo pakkumisele kohe "ei" ei ütleks

Viimati sai Kitsing võistlustules mängida 12. märtsil, kui Kalev/Cramo võõrustas VTB Ühisliiga raames Krasnodari Lokomotiv-Kubani. Kuigi mängimisest on asi veel kaugel, on Kitsing saanud viimased päevad sarnaselt teistele Eesti koondislastele harjutada viskamist Nord Cramo spordihallis. "Vorm võiks parem olla, kindlasti annab paus tunda. Pole palli kaua käes hoidnud ja esimesed visked on ikka rabedad."

Hooaja lõppemise hetkel hoidis Cramo VTB Ühisliigas kaheksandat ehk viimast play-offi viivat kohta. Vahed olid aga väikesed - viiendal kohal paiknenud Parmal oli kalevlastega sama palju võite (8). "Sinnamaani võib rahule jääda. Olime päris heal kursil, hoidsime play-offi kohta ja arvan, et meil olid head võimalused sellisest situatsioonist teha väga hea hooaja lõpp. Kahjuks läks nii," võttis Kitsing hooaja kokku.

Esimest hooaega Kalevit tüürinud Roberts Štelmahersiga jääb eestlane rahule. "Mulle ta väga meeldis. Štelmahers oli platsi peal karm ja nõudlik, kuid platsi kõrval muhe mees. Mulle selline kombo väga meeldis."

Märtsi lõpus teatas Eesti korvpalli esiklubi, et kõikide mängijatega on lepingud lõpetatud. Mis seis hetkel klubiga on? "Lepingud on ära lõpetatud ja praegu on vaikus," rääkis Kitsing. "Eks nad vaatavad praegu, mis võimalused edasiseks on ja siis võtavad võib-olla ka ühendust."

"Kõige rohkem tahaks välismaale minna. Kuid kui tuleb Cramoga juttu, siis ka nende pakkumisele kohe "ei" ei ütle," sõnas Kitsing, lisades, et kindlat eelistust välismaa liigade osas tal pole. "Ei tea üldse, mis toimuma hakkab ja mis riigid lahti lähevad."