Kristjan Kitsing koondisse tulekust: ootan koroonatesti tulemust, kõik sõltub sellest

"Andsin koroonatesti ära ja ootan vastust. Hetkel ei oska rohkem öelda," ütles Kitsing koondisse tuleku kohta Delfile ja Eesti Päevalehele.

Rytas pidi täna Leedu meistriliigas võõrustama Klaipeda Neptunast, kuid see mäng on pärast positiivset koroonaproovi tühistatud.

"Klubi poolt on kõigile mängijatele öeldud, et peame oma kodus olema. Meile tehti testid ja kui tulemused on negatiivsed, saame jätkata," lisas Kitsing.

Kuna klubi ei ole avalikustanud, kes positiivse testi andis, ei tahtnud ka Kitsing avaldada, kas haigestunud on mängija või abipersonali liige.

Eesti korvpalliliidu koondiste juht Raido Roos ütles, et täna on koondislaste jaoks ülioluline päev, sest neile tehakse vastavalt FIBA protokollile koroonaviiruse test. Tulemused peaksid selguma homseks, aga välistada ei saa, et mõnel juhul ka alles esmaspäeval.

"Kui kellegi proov on positiivne, siis ei ole variantigi, et ta saaks koondisse tulla," sõnas Roos. Mängijal ei jää sel juhul lihtsalt enam aega, et enne 24. novembril algavat "mulli" kogunemist negatiivne test anda.

Eesti võõrustab EM-valiksarja B-alagrupi turniiri alates järgmise nädala lõpust, kus meie koondis kohtub 28. novembril Venemaaga ja 30. novembril Põhja-Makedooniaga.