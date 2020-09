Kristjan Kangur: Venemaale ma enam ei kipu. Selle nimel pole põhjust hambad ristis punnitada

Kanguri viimaste aastate koduklubi Kalev/Cramo soovis teda näha oma rivistuses ka algaval hooajal, kuid vaatamata läbirääkimistele, kokkuleppele ei jõutud. „Kaleviga seoses on väga palju ebaselgeid asju. Nende kasuks polnud lihtne otsustada,“ nentis Kangur. „Venemaale ma enam ei kipu. Kogu see VTB Ühisliiga asi on ebaselge. Ma ei näinud põhjust selle nimel hambad ristis punnitada.“

Lisaks vanusele ja koroonaviiruse levikust tingitud keerulisele ajale, on Kanguril veel üks põhjus, miks paiksema elu kasuks otsustada. „Läksin koos Gregor Arbetiga õppima. Õhtuti arvuti taga istumine võtab omajagu aega,“ tõdes ta.

TalTechi meeskonnas ootavad Kangurit mitmed vanad tuttavad, kellega ta on karjääri jooksul palju koos mänginud. Lisaks on meeskonnas ka palju noori, keda Kangur loodab koos teiste vanemate meestega aidata. Mängulises mõttes, ei soovinud ta oma rollist veel rääkida.

„Sellega peab veel ootama. Kõigepealt tuleb meeskonda tundma õppida ja endale jalad alla saada,“ leidis Kangur. „Vana mootor tahab uuesti sissetöötamist. Ei tasu loota, et hakkad kohe maksimumi peal liigutama.“ Kangur usub, et meeskonna kogenumad mängijad on noorele peatreenerile Kris Killingule toeks. „Tema nooruses ma probleemi ei näe. Eks ta saab vanemate meeste käest õppida,“ lisas ta.

TalTech on koondanud kogenud ja tugeva koosseisu. Lisaks Kangurile liitusid kohalikest tippmeestest tänavu meeskonnaga Tanel Sokk, Indrek Kajupank, Erik Keedus ja Jaan Puidet. Sellise meeskonnaga tuleb hooajaks seada kõrgeid sihte. Kogenud mängumees ise ei soovinud aga ennustamisega tegeleda.

„Ärme rutta sündmustest ette. Vaatame kevadeks, kuid meil läheb,“ lausus ta. „Praegu loodan, et koroonaviirusega läheb olukord paremaks ja me saame ikka sporti teha. Koduses liigas oli kahe hooaja vahel palju huvitavaid liikumisi. Usun, et fännide jaoks võib tulla põnev hooaeg.“