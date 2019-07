Kristian Kullamäe: uus klubi peaks varsti selguma, olen läbirääkimisi pidanud ka Kalev/Cramoga

"Järgmiste päevade ja nädalaega võib-olla midagi selgub. Küll tuleb infot," rääkis mängujuht tagasihoidlikult.

Väikese pinnimise peale mõningaid vihjeid siiski pudenes. "Minu jaoks on kõige tähtsam, et saaksin meeste seas kõvasti mänguminuteid. Loomulikult sõltub see ka minust, kuidas suudan ennast platsil kehtestada. Usun, et mingit übermega taset järgmisel aastal ei ole. Mängin oma tasemele vastavalt ja püüan järgmise sammu teha."

Kas uus klubi peaks mängima mingi riigi kõrgliigas? "Elu näitab."

Kas oleksid Kalev/Cramost ka huvitatud? "On olnud läbirääkimisi, aga midagi konkreetset mitte."

Juunis tegi Kullamäe kolm ja pool nädalat kaasa oma agentuuri Dynamics Global Managementi Hispaania laagris, kus keskenduti individuaalsete oskuste arendamisele, tähtsal kohal oli ka jõusaal.

Et agentuuri koduturuks ongi Hispaania, oleks Kullamäele loogiline mängupaik sealne esiliiga, mis on paljudele eestlastele juba tuttav.

Aasta eest sõlmis Kullamäe lepingu Saksamaa tippklubi Bambergiga, mängupraktikat sai ta tugevuselt teises liigas Baunachis. Pärast hooaja lõppu otsustasid Kullamäe ja Bamberg poolte kokkuleppel oma teed minna.

"See oli kahepoolne otsus. Võib öelda, et nii mina kui ka nemad tahtsid lepingut lõpetada. Nemad ei näinud mind sellises rollis nagu mina oleks näinud. Pealegi kukkusime duubliga kolmandasse liigasse ja arengu seisukohalt poleks see kasuks tulnud. Otsustasin lahkuda, et saaks mängida samal tasemel või kõrgemal. Lootsin esindustiimi eest märki maha saada, aga sain aru, et nad poleks minuga ka järgmisel aastal arvestanud," rääkis ta.