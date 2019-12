Kristian Kullamäe teenis Hispaanias palju mänguaega, koduklubile valus kaotus

Eestlane veetis platsil veidi enam kui 32 minutit ning tõi selle aja jooksul 12 punkti. Lisaks kogunes Kullamäe kontole 1 lauapall, 3 tulemuslikku söötu, 1 vaheltlõige ja 3 pallikaotust. Real Canoe resultatiivseim oli 19 punkti visanud Olaf Schaftenaar. Võitjate eest viskas endine Pärnu Sadama mängumees Henri Wade-Chatmann 15 silma.

Senise hooaja lõikes on Reali meeskonna suurimaks punktitoojaks just Kullamäe, kes on keskmiselt toonud 11,3 silma mängus.

Kolme võidu kõrvale 12. kaotuse saanud Real Canoe jätkab 15. kohal. 7 võitu ja 8 kaotust annavad Tau Castellole üheksanda positsiooni.

