Kristian Kullamäe sõlmis lepingu Hispaania klubiga

Mullu oli Kullamäe lepingu sõlminud Saksamaa tippklubi Bambergiga, mängupraktikat sai ta Saksamaa esiliigas Baunachis. Pärast hooaja lõppu otsustasid Kullamäe ja Bamberg poolte kokkuleppel oma teed minna.

"See oli kahepoolne otsus," selgitas Kullamäe Bambergist lahkumist. "Võib öelda, et nii mina kui ka nemad tahtsid lepingut lõpetada. Nemad ei näinud mind sellises rollis nagu mina oleks näinud. Pealegi kukkusime duubliga kolmandasse liigasse ja arengu seisukohalt poleks see kasuks tulnud. Otsustasin lahkuda, et saaks mängida samal tasemel või kõrgemal."

Kuna Kullamäed esindava agentuuri Dynamics Global Management koduturuks on Hispaania, on eestlase liitumine just Hispaania klubiga vägagi loogiline.

Real Canoe sai lõppenud hooajal Hispaania esiliigas 18 klubi konkurentsis 15. koha.

Vaata, kuidas Hispaania klubi oma sotsiaalmeedia postituses Kullamäe nime kirjutas: