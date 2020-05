Kristian Kullamäe: olen kõikidele pakkumistele avatud

Juba mõned päevad on Eesti korvpallikoondise kandidaadid saanud harjutada Tallinnas Nord Cramo spordihoones. "Väga hea tunne on, eks kõik kibelesid juba saali poole. See on korvpalliliidu poolt väga hea otsus, et saame siin käia," oli 20-aastane mängujuht rahul.

"Proovisin end vahepeal vormis hoida, aga tunnetus on ikka kadunud. Läheb natukene aega, kuni saab tõsisema korvpalli tunnetuse kätte," tõdes Kullamäe. "Mul on koduhoovis korv, seal sain natukene mängida. Sellega minu korvpallikogemus ka piirdus, aga samas on hullemas seisus (mängijaid).

Hispaaniast pääses Kullamäe koju juba märtsi keskel. "Kaks-kolm päeva pärast pausi tekkimist sain minema sealt. Alguses arvasin, et pole hullu, kui jääks sinna. Mõtlesin, kui pikk see paus ikka olla võib, aga siis leidsin, et kodus oleks parem - sõbrad ja pere on ümber ning niimoodi läheb aeg kiiremini. Kindlasti oli hea otsus siia tulla."

Real Canoega eestlasel enam kehtivat lepingut pole. "Olen vabaagent ja kõikidele pakkumistele avatud."

Kuidas korvpalliturg koroonakriisi ajal toimib? "Tean, et Hispaania turul juba vaadatakse ringi. Mängijate kohta uuritakse, aga usun, et otseselt pakkumisi veel ei tehta. Klubide eelarved on veel lahtised. Töö käib, aga midagi kindlat ei ole öelda."

Erinevalt teistest Euroopa liigadest Hispaanias veel hooaeg ametlikult lõpetatud pole. Kullamäe ja Real Canoe hoidsid pausi eel liigas 5 võidu ja 19 kaotusega 17. ehk eelviimast kohta. Hispaaniasse naasmise üle eestlane siiski mõtlema ei pea. "Aprilli lõpus tuli informatsioon, et tagapool asuvad klubid väljalangemise pärast muretsema ei pea. See oligi meile märk, et hooaeg saab läbi. Tabeli tipus olevad meeskonnad peavad aga valmis olema," rääkis Kullamäe, lisades, et Hispaaniast lahkumise järel ta Realiga enam kontaktis pole olnud.

"Kindlasti tahaks välismaal jätkata," tunnistas Kullamäe tulevikuplaanide kohta. "Arvan, et see on 90% kindel, et mängin välismaal. Tõenäoliselt jätkan Hispaanias, aga oleneb, mis seal saama hakkab."

Kas BC Kalev/Cramo pakkumist kaaluksid? "Sellisel juhul tuleb mõelda ja läbi rääkida, aga eks aeg näitab. VTB on kindlasti väga tugev liiga Euroopas, aga nüüd on küsimus, kas selleks oleks õige aeg."