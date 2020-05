Kristian Kullamäe: minu eesmärk on mängida Euroliigas, USA ei tõmba

Kullamäe jõudis enne kõige suuremat viirusepuhangut Hispaaniast tagasi kodumaale. “Mulle tuli kasuks, et sai korvpallist kuu ega puhata. Nüüd tahaks juba uuesti mängida,” ütles noormees, kes kasutas pausi ära füüsilise poole arendamiseks.

Töötuks jäämist ta Hispaania klubis ei karda. Agentuuriga, mille all on mitmeid nimekaid korvpallureid on Kullamäe äärmiselt rahul, sest palju panustatakse temasse personaalselt ja ehitatakse karjääri üles. “Kõik taustajõud on minuga ühes paadis ja nad töötavad iga mängija isikliku arengu nimel.”

Real Canoe hooaeg lõppes 5 võidu ja 19 kaotusega. Kullamäe sõnul koguti hooajal palju nappe kaotusi, millest on eriti kahju. Eestlane sai hooajal keskmiselt 22 minutit platsil olla ja viskas mängus keskmiselt 12 punkti.

“Hispaanias on teistmoodi, kui eelmises klubis Saksamaal. Saksamaal mängis palju ameeriklasi, mis tegi mängu füüsilisemaks. Hispaanias on rohkem vaba mängu ja jooksmist,” ütles ta.

Kullamäe sõnul on ta viimasel ajal kõvasti kehaliselt arenenud ja ei jää nii palju katetesse kinni. Euroliigaks ta enda arvates veel valmis pole, aga suur edasiminek on toimunud.

Temperamentsele kultuurile kohaselt tuleb ka tema koduklubis ette meeskonnasisest võitlust ja sõnelust. Ka treeneritega on vaidlusteks läinud ja Kullamäe arvates jättis tiim sel hooajal palju potentsiaali platsil kasutamata.

Teiste eakaaslastest korvpallurite eeskujul USAsse noormees ei kipu, vaid on kindel, et talle sobib korvpalli mõttes Euroopas rohkem. Kuigi Kullamäe enda eesmärkidest detailselt rääkida ei taha, siis viie aasta pärast loodab ta mängida Euroliigas suurte traditsioonidega klubide, näiteks Panathinaikose või Olympiacose koosseisus.

Ka Eesti koondise eest on Kullamäe teinud korralikke mänge, keskmise punktiskooriga 24. Kuigi Makedoonia vastu viskas noormees 31 punkti ja isa rekordist jäi puudu vaid üks punkt, ei ole ta sealse esitusega väga rahul. „Mängisin 60% perfektsest mängust. Olin selleks alates oktoobrist vaimselt tõsiselt valmistunud.“ Ka tasavägine mäng Itaalia vastu jäi tal kripeldama, sest Kullamäe hinnangul oleks koondis enda suurimate eesmärkide täitmiseks pidanud Itaalia B-koondise siiski alistama.