Kristian Kullamäe kommenteerib Põhja-Makedooniaga mängu, kus ta viskas 31 punkti

Eesti korvpallurid võitsid FIBA korvpalli Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeses mänguvoorus Põhja-Makedoonia meeskonda 81:72. Kaasmaalased näitasid suurepärast mängu terve kohtumise vältel. Teisel veerandil oldi vastastest üle 25:5 ja esimese poolaja järel 45:23. Hiljem suutsid võõrustajad järele tulla.

Kullamäe säras täpsusega. Ta tabas seitse kahepunktiviset kaheksast ja viis kolmest üheksast. Kristian Kullamäe on teatavasti legendaarse Eesti endise koondislase ja Kaunase Žalgirise snaipri Gert Kullamäe poeg, keda samuti eelseisvat kordust kommenteerimas kuuleme. Kristian mängib praegu Hispaania teise liiga klubis Real Canoe.

Makedoonlaste tagamängija Vojdan Stojanovski korjas Eesti vastu 26 punkti. Ta mängis Makedoonia eest ka 2011. a EM-il Leedus. Toona murdsid makedoonlased leedukad neljandikfinaalides, kus Stojanovski tabas viis kolmepunktiviset, olles üks oma meeskonna liidreid.

Eestlased tegid Põhja-Makedoonia korvpalluritele ära ka kaugvisetes. Meie mehed tabasid kümme 26-st kolmepunktiviskest (38%), makedoonlased suutsid korvi saada vaid üheksa 35-st (26%). Ka Ameerikas sündinud Shayne Whittington ei suutnud 15 punkti ja kaheksa lauapalliga meeskonda võidule aidata. See pikk korvpallur mängib Hispaania eliitliiga ACB klubis Sevilla Real Betis. Eelnevalt veetis ta kaks hooaega NBA-s, Indiana Pacersite ridades.

Veeburarikuine võit andis eestlastele lootust edasi pääsemiseks. Kusjuures, pandeemia tõttu lükati finaalturniir edasi 2022. aastasse.

B-grupis on eestlased hetkel teisel kohal. Koondisel on üks võit ja üks kaotus. Kaotusmängus Itaalia vastu võideldi siiski mehiselt (81:87). Itaallased on võitnud kahel korral, venelased korra ja Põhja-Makedoonia on kaotanud mõlemad mängud. Edasi pääsevad grupi kolm paremat.

TV3 Sport jätkab spordialadele pühendatud temaatiliste päevadega. Esmaspäevad on pühendatud ajaloolistele KHL-i mängudele, teisipäev ja kolmapäev eksklusiivsetele jalgpallimatšidele ning neljapäev ja reede parimatele korvpallikohtumistele korvpalli Euroliigast ja NBA-st. Nädalavahetustel näidatakse kõige meeldejäävamaid finaalmänge.